Скандал у США: Безсмертний оцінив ризики для України
Розмова американського президента з Володимиром Зеленським спровокувала масштабний скандал у США. Там, зокрема, навіть оголосили про початок формальної процедури імпічменту президенту Дональду Трампу. Ця ситуація може мати наслідки й для України.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів дипломат Роман Безсмертний.
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За його словами, найнебезпечніша вона тим, що в цьому процесі завжди звучатиме слово "корупція". Адже воно як печатка відбиватиметься на усіх українцях. Тож тепер вже не матиме значення, хто переможе: Трамп, Байден тощо.
Це буде оціночна характеристика і суспільства, і держави. Це те, що не вдалося витримати Зеленському на першому етапі президентства,
– переконаний дипломат.
Безсмертний вважає, що це не сприймалося б так прямо, якби український президент відійшов від позиціювання в сторону одного або іншого. Проте Зеленський апелював до того, що буде слідство, працюватиме суд, вони приймуть рішення й дадуть об'єктивну оцінку відповідно до закону.
Роман Безсмертний
"Можливо, для когось ці фрази здадуться награними. Але нам треба навчитися їх говорити й діяти по закону. Бо те, що зараз виходить, виглядає і з моральної точки зору, і з правил дипломатичного протоколу дуже негарно. І ми втратимо від цього", – наголосив Роман Безсмертний.
Скандальна розмова – деталі та можливі наслідки:Про факт розмови дізнався американський розвідник – вона одразу ж отримала величезний розголос серед американських політиків та у ЗМІ. Зокрема, демократи продовжують стверджувати, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, заплановані на 2020 рік. Трамп, за їхніми словами, домагається відкриття справи щодо сина Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
Конгрес США ініціював розслідування дій президента Трампа, підсумком якого може стати рішення про імпічмент. Стенограма розмови американського і українського президента була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.
Дипломат також зазначив, що для США це – інформаційний вибух, від якого виграє американці. Адже вони вкотре "поюзають" Трампа та Байдена й поставлять їх на місце.
Вони будуть менше, легше й правильніше говорити. Це буде уроком для багатьох інших. А чи буде це уроком й чи буде це так сприйнято в Україні? А чи виграє від цього українець?,
– запитав Безсмертний.
Й поцікавився, де ж є українська стенограма цієї розмови чи її оцінка українськими політиками. Дипломат вважає, що з точки зору Трампа текст розмови виглядає більш-менш спокійним. Проте він не сподівався, що Зеленський здатний на таку улесливість.
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"Замість того, щоб декларувати інтереси держави у розмові з президентом США, є якась постійна спроба допомогти. Чим президент України може допомогти в цій ситуації Трампу? Його задача насамперед допомогти Україні, допомогти собі", – підсумував Безсмертний.