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      Скандал в США: Бессмертный оценил риски для Украины

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      Разговор американского президента с Владимиром Зеленским спровоцировал масштабный скандал в США. Там, в частности, даже объявили о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Эта ситуация может иметь последствия и для Украины.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал дипломат Роман Бессмертный.

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      По его словам, наиболее опасна она тем, что в этом процессе всегда будет звучать слово "коррупция". Ведь оно как печать отразится на всех украинцах. И теперь уже не будет иметь значения, кто победит: Трамп, Байден или кто-то другой.

      Это будет оценочная характеристика и общества, и государства. Это то, что не удалось выдержать Зеленскому на первом этапе президентства,
      – убежден дипломат.

      Бессмертный считает, что это не воспринималось бы так прямо, если бы украинский президент отошел от позиционирования в сторону одного или другого. Однако Зеленский апеллировал к тому, что будет следствие, будет работать суд, они примут решение и дадут объективную оценку в соответствии с законом.

      Роман Безсмертний
      Роман Бессмертный

      "Возможно, для кого-то эти фразы покажутся наигранными. Но нам надо научиться их говорить и действовать по закону. Ибо то, что сейчас выходит, выглядит и с моральной точки зрения, и по правилам дипломатического протокола очень некрасиво. И мы потеряем от этого", – отметил Роман Безсмертный.

      Скандальный разговор – детали и возможные последствия:
      О факте разговора узнал американский разведчик – он ​​сразу же получил огромный резонанс среди американских политиков и в СМИ. В частности, демократы продолжают утверждать, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Трамп, по их словам, добивается открытия дела в отношении сына Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Конгресс США инициировал расследование действий президента Трампа, итогом которого может стать решение об импичменте. Стенограмма беседы американского и украинского президентов была опубликована и показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      Дипломат также отметил, что для США это – информационный взрыв, от которого выигрывают американцы. Ведь они в очередной раз "поюзают" Трампа и Байдена и поставят их на место.

      Они будут меньше, легче и правильнее говорить. Это будет уроком для многих других. А будет ли это уроком и будет ли это так воспринято в Украине? А выигрывает ли от этого украинец?,
      – спросил Бессмертный.

      И поинтересовался, где же украинская стенограмма этого разговора или ее оценка украинскими политиками. Дипломат считает, что с точки зрения Трампа текст разговора выглядит более-менее спокойным. Однако он не ожидал, что Зеленский способен на такую ​​лесть.

      Обратите внимание! Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском

      "Вместо того, чтобы декларировать интересы государства в разговоре с президентом США, есть какая-то постоянная попытка помочь. Чем президент Украины может помочь в этой ситуации Трампу? Его задача прежде всего помочь Украине, помочь себе", – подытожил Безсмертный.

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      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском
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      Теги: Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости США Новости Украины Новости политики Коррупция Роман Бессмертный Скандал
      Источник: 24 канал
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