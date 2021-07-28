Об этом министр рассказал во время брифинга. Сейчас Москва хочет, чтобы вопрос оккупации полуострова стал полностью закрытым. Украина с этим категорически не согласна.

Актуально Россия угрожает странам-участницам Крымской платформы, – МИД

Крым для России стал чемоданом без ручки, – Кулеба

Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз,

– сказал Кулеба.

Украина не прекратит поднимать вопрос Крыма до тех пор, пока он не вернется в ее состав. Поможет в этом саммит Крымской платформы, участие в котором, по словам Кулебы, уже подтвердили 28 стран.

Недавно стало известно о представителе США

Отметим, что недавно стало известно о представителе США на саммите в Киеве. По словам представителя президента Зеленского Сергея Никифорова, им стал министр транспорта Питер Буттиджедж.

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Главное о саммите Крымской платформы