Про це міністр розповів під час брифінгу. Наразі Москва хоче, аби питання окупації півострова стало повністю закритим. Україна з цим категорично не згодна.

Актуально Росія погрожує країнам-учасницям Кримської платформи, – МЗС

Крим для Росії став валізою без ручки, – Кулеба

Крим для Росії вже став валізою без ручки. Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж,

– сказав Кулеба.

Україна не припинить піднімати питання Криму доти, доки він не повернеться до її складу. Допоможе у цьому саміт Кримської платформи, участь у якому, за словами Кулеби, уже підтвердили 28 країн.

Нещодавно стало відомо про представника США

Зазначимо, що нещодавно стало відомо про представника США на саміті у Києві. За словами речника президента Зеленського Сергія Никифорова, ним став міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

Читайте також У Зеленського хочуть бачити представника Кримської платформи в уряді кожної країни

Головне про саміт Кримської платформи