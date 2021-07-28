Про це міністр розповів під час брифінгу. Наразі Москва хоче, аби питання окупації півострова стало повністю закритим. Україна з цим категорично не згодна.
Актуально Росія погрожує країнам-учасницям Кримської платформи, – МЗС
Крим для Росії став валізою без ручки, – Кулеба
Крим для Росії вже став валізою без ручки. Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж,
– сказав Кулеба.
Україна не припинить піднімати питання Криму доти, доки він не повернеться до її складу. Допоможе у цьому саміт Кримської платформи, участь у якому, за словами Кулеби, уже підтвердили 28 країн.
Нещодавно стало відомо про представника США
Зазначимо, що нещодавно стало відомо про представника США на саміті у Києві. За словами речника президента Зеленського Сергія Никифорова, ним став міністр транспорту Пітер Буттіджедж.
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Головне про саміт Кримської платформи
- Концепцію платформи, на якій би підняли питання деокупації Криму, запропонував президент Зеленський у вересні 2020 року.
- Саміт відбудеться 23 серпня 2021 року – напередодні Дня Незалежності.
- Участь у заході уже підтвердили десятки лідерів країн. Євросоюз представлятимуть верховний представник Жозеп Боррель та президент Європейської Ради Шарль Мішель.
- Москва, звісно, зустріч саботуватиме.