Он не большой военачальник, – Череватый вспомнил свою "заочную дискуссию" с Пригожиным

Сергей Череватый полтора месяца назад заявил, что на Бахмутском направлении сохранится тенденция потерь вагнеровцев. После этого возникла "заочная дискуссия" с Евгением Пригожиным.

О подробностях дискуссии спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал в интервью. По его словам, вагнеровцы ищут повод, чтобы покинуть позиции в Бахмуте.

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Череватый о "дискуссии" с Пригожиным

В общем, Череватый заявил, что Пригожин хоть и не великий военачальник, но в общем не глупый человек. Ежедневно он получает отчеты о потерях и данных разведки. По словам полковника, в таких случаях он правильно составляет несколько факторов.

Например, за прошедшие сутки у них 120 убитых и 144 раненых, то есть рота убитых и рота раненых – это очень много. Поэтому он понимает, что время уже уходит и остатки его главного капитала – ПИК, благодаря которому он хотел обрести какую-то политическую субъектность – иссякают. Все его "фриковские" заявления в последние месяцы – это как раз результат его понимания, что "Вагнер" заканчивается,

– объяснил Череватый.

Полковник рассказал, что около полутора месяцев назад состоялась так называемая "заочная дискуссия" с предводителем ППК "Вагнера". Череватый вспомнил свое заявление о том, что в Бахмуте сохранится тенденция потерь вагнеровцев. Более того, по мнению спикера, Пригожину не возобновят вербовку в тюрьмах, потому что город станет последним рубежом "Вагнера".

"После этого он снял на окраинах Бахмута у их танка Т-34 видео, в котором назвал меня "генерал Череватый" и сказал, что я все говорю не так. А буквально через месяц он сам начал кричать об их потерях и о том, что им не дают снарядов, хотя это была ложь. Тогда он говорил, что с 10 мая выведет свои войска", - подчеркнул полковник.

Череватый говорит, что таким образом Пригожин искал любой повод, чтобы покинуть позиции в Бахмуте. В настоящее время главарь ППК "Вагнера" постоянно кричит о якобы "взятии" города. По словам Череватого, таким образом он нашел благородный повод: "мы победили и идем на высокой ноте, а вы дальше продолжайте наше дело".

Пригожин планирует пересидеть контрнаступление в тылу

В ISW заявили, что главарь вагнеровцев планирует пересидеть ключевые месяцы контрнаступления ВСУ в тылу. К такому выводу они пришли, проанализировав заявления Пригожина.

Главарь ППК "Вагнера" неоднократно заявлял о якобы "взятии" Бахмута. Кроме того, продолжал риторику, что вагнеровцы выйдут из города, а на смену им в город войдет русская армия. Пригожин планирует так называемую ротацию до 1 июня, чтобы отдохнуть и восстановиться в течение двух месяцев.

"Двухмесячный период восстановления, объявивший Пригожин, может позволить войскам "Вагнера" пересидеть ключевые месяцы украинского контрнаступления в зависимости от того, когда и как он начнется", - отметили в ISW.