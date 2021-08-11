Из-за дрифта на Софийской площади: репершу Alyona Alyona вызвали в полицию
11 августа 2021 , 20:34Читати новину українською
Источник:инстаграм Alyona Alyona
Певица Alyona Alyona получила повестку о вызове в полицию. Ее должны допросить по скандальному дрифту на Софийской площади в Киеве.
Артистка опубликовала фото повестки в сети. Ее будут допрашивать как свидетеля.
Кстати Нас красиво подставили, – Alyona Alyona после дрифта Red Bull отмывает Софийскую площадь
Сейчас певица не прокомментировала ситуацию, но добавила в историю удивленные смайлики.
Кстати, накануне певица отмывала Софийскую площадь после дрифта. Она убеждала, что ее подставили, поскольку украинские представители Red Bull ничего не объяснили. Также исполнительница рассказала, что получила много хейта.
Повестка для Alyona Alyona / Фото из инстаграма певицы
Что известно о дрифт-шоу в центре Киева
- В Киеве на Софийской площади 10 августа состоялось дрифт-шоу. Все продолжалось без ограждений в пешеходной зоне. Более того, городские власти заявили, что никто не давал разрешения на такое зрелище.
- В исторической зоне Киева остались следы от шин. Сейчас территорию пытаются очистить.
- Впоследствии появилась информация, что это были рекламные съемки для Red Bull. В них участвовала и Alyona Alyona.
- Певица заверила, что видео снимали ко Дню Независимости.
- В Red Bull извинились за содеянное.