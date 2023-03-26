Трагическая неделя: в боях за Украину погибли 3 поляка
Источник:Михал Дворчик
За независимость нашего государства гибнут не только украинцы. К сожалению, за неделю на поле боя погибли трое поских военнослужащих.
Все они воевали в составе ВСУ в Интернациональном легионе. Министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что утром 25 марта в больнице Днепра умер тяжелораненый польский доброволец.
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В боях за Украину погибли поляки
Трагическая неделя – в общей сложности погибли трое наших соотечественников, которые воевали на стороне Украины,
– сообщил Дворчик.
Одним из трех погибших на этой неделе поляков является 48-летний Павел, попавший на фронте под артиллерийский обстрел. Ранее он получил награду от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Дворчик добавил, что одного тяжелораненого польского добровольца сейчас перевезли в Киев. Также чиновник рассказал, что несколько дней назад тяжелое ранение получил польский волонтер, который вместе с группой польских парамедиков попал под обстрел на фронте.
Пока его состояние значительно улучшилось, поэтому вскоре его через Львов перевезут в Польшу.
На войне погиб командир взвода Интернационального батальона
- 24 марта на фронте погиб поляк Михал, Который был командиром взвода в Интернациональном легионе. Он был ранен, но сразу вернулся на передовую.
- Друзья вспоминают его как скромного бойца, являвшегося воплощением солдатской чести.
- Журналист Polsat News Матеуш Ляховский рассказал, что командир Михал прибыл в Украину в апреле прошлого года. Через месяц у него должен был закончиться контракт, и он планировал вернуться в Польшу, чтобы передавать в польской армии опыт.
- Боец неоднократно отмечал, что борется за свободу Украины и безопасность Польши. Михала ранили несколько месяцев назад. Он мог еще восстанавливаться, но перед Рождеством вернулся на фронт.
- Кстати, месяц назад президент Владимир Зеленский вручил поляку медаль "За отвагу".