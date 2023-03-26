Трагическая неделя: в боях за Украину погибли 3 поляка

За независимость нашего государства гибнут не только украинцы. К сожалению, за неделю на поле боя погибли трое поских военнослужащих.

Все они воевали в составе ВСУ в Интернациональном легионе. Министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что утром 25 марта в больнице Днепра умер тяжелораненый польский доброволец.

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В боях за Украину погибли поляки

Трагическая неделя – в общей сложности погибли трое наших соотечественников, которые воевали на стороне Украины,

– сообщил Дворчик.

Одним из трех погибших на этой неделе поляков является 48-летний Павел, попавший на фронте под артиллерийский обстрел. Ранее он получил награду от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Дворчик добавил, что одного тяжелораненого польского добровольца сейчас перевезли в Киев. Также чиновник рассказал, что несколько дней назад тяжелое ранение получил польский волонтер, который вместе с группой польских парамедиков попал под обстрел на фронте.

Пока его состояние значительно улучшилось, поэтому вскоре его через Львов перевезут в Польшу.

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