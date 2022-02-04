Через суд государству вернули часть Каховского водохранилища

Государству вернули часть Каховского водохранилища площадью 86 гектаров в Запорожской области. Признали, что частное предприятие использовало его незаконно.

Так, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу прокурора. В суде доказали, что предприятие не заключило договор об аренде водохранилища.

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Что говорит закон

Водохранилище имеет комплексное назначение. То есть его используют для нужд питьевого водоснабжения, гидроэнергетики, разведения рыбы и рекреации.

Согласно законодательству, водохранилища, пруды, озера могут предоставлять в пользование для рыбохозяйственных нужд, но исключительно по договору аренды земли. Расположенный на ней водный объект идет в комплексе.

Суд вернул и Карачуновское водохранилище

Каховское водохранилище – одно из шести крупных водохранилищ в каскаде на реке Днепр. Оно расположено в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях Украины.

В декабре 2021 года суд в Днепропетровской области принял решение по иску Специализированной экологической прокуратуры Днепропетровской областной прокуратуры.

В частности, одному предприятию запретили использовать Карачуновское водохранилище для разведения и вылова рыбы. Обязали вернуть его государству.

Заметим, водохранилище оценивают в 407 миллионов гривен. Оно является крупнейшими источниками поставки питьевой воды в городе Кривой Рог.

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