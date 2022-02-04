Так, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу прокурора. У суді довели, що підприємство не уклало договір про оренду водосховища.

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Що каже закон

Водосховище має комплексне призначення. Тобто його використовують для потреб питного водопостачання, гідроенергетики, розведення риби та рекреації. Згідно із законодавством, водосховища, ставки, озера можуть надавати у користування для рибогосподарських потреб, але виключно за договором оренди землі. Розташований на ній водний об'єкт йде у комплексі. Зверніть увагу! Каховське водосховище – одне з шести великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро. Воно розташоване в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях України.

Суд повернув і Карачунівське водосховище

У грудні 2021 року суд у Дніпропетровській області ухвалив рішення за позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури.

Зокрема, одному підприємству заборонили використовувати Карачунівське водосховище для розведення й вилову риби. Зобов'язали повернути його державі.

Зауважимо, водосховище оцінюють у 407 мільйонів гривень. Воно є найбільшими джерелами постачання питної води у місті Кривий Ріг.

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