"Через тот мост перешли почти 40 тысяч человек", – мэр Ирпеня об эвакуации из города

Ирпень стал одним из городов, где россияне совершили геноцид украинцев и издевались над мирным населением. Зверства оккупантов могли бы иметь большие масштабы, если бы не удачное проведение эвакуации.

Зверства российских оккупантов на Киевщине быстро облетели весь мир. Парламенты признают преступления россиян геноцидом украинцев, а безумное издевательство над мирным населением побудило всех оказывать Украине еще большую поддержку.

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Эвакуация из Ирпеня

Как сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, жертвами зверств российских оккупантов стали почти 300 местных жителей. Этот показатель мог быть значительно выше, если бы не успешно проведенная эвакуация мирного населения, сказал он в интервью 24 каналу.

По его словам, из 100-тысячного региона удалось вывезти 95% жителей. Первые три дня людей вывозили поездом, а когда оккупанты произвели его обстрел, людей начали спасать автобусами. Кроме того, люди шли в Романовку, куда их переводили через разбомбленный россиянами мост.

Очень сильно работали наши волонтеры. А обратно ночью мы заводили подразделения, завозили еду, лекарства, воду и развозили нашим жителям. Мы сохранили многим нашим людям жизнь, потому что 95% – это очень мощный результат эвакуации населения,

– отметил он.



Сожженные автомобили в результате обстрелов оккупантов / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Многие жители, которых выпускали из Бучи и Гостомеля, шли также через Ирпень. По словам мэра города, это 1,5 – 2%.

Российские оккупанты не прекращали обстрелов даже во время эвакуации мирных украинцев. В результате подлых действий россиян при поиске спасения в бегстве погибали гражданские, волонтеры.

Зверства россиян в Киевской области: последние новости

ООН может признать действия россиян на Украине военными преступлениями. Соответствующее заявление сделала Верховный комиссар организации Мишель Бачелет. Сейчас она вместе со своей командой проводит сбор доказательств жертв и свидетелей того, что творили россияне на Киевщине.

В Буче наши саперы наткнулись на ужасную находку, которую по себе оставили россияне. Речь идет о радиоактивной колбе с ртутью. Есть предположение, что оккупанты нашли ее в Чернобыле и таскали с собой.

Украина продолжает идентифицировать всех подонков, участвовавших в преступлениях против мирных украинцев. В частности, стало известно об участии в преступлениях псковского десанта, кадыровцев и подразделения Росгварии "Витязь".

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