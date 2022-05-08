Звірства російських окупантів на Київщині швидко облетіли увесь світ. Парламенти визнають злочини росіян геноцидом українців, а шалене знущання з мирного населення спонукало усіх надавати Україні ще більшу підтримку.

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Евакуація з Ірпеня

Як повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, жертвами звірств російських окупантів стали майже 300 місцевих мешканців. Цей показник міг би бути значно вищим, якби не успішно проведена евакуація мирного населення, сказав він в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, зі 100-тисячного регіону вдалося вивезти 95% мешканців. Перші три дні людей вивозили потягом, а коли окупанти здійснили його обстріл, людей почали рятувати автобусами. Окрім того, люди йшли до Романівки, куди їх переводили через розбомблений росіянами міст.

Дуже потужно працювали наші волонтери. А назад вночі ми заводили підрозділи, завозили їжу, ліки, воду і розвозили нашим мешканцям. Ми зберегли багатьом нашим людям життя, бо 95% – це дуже потужний результат евакуації населення,

– зазначив він.

Спалені автівки внаслідок обстрілів окупантів / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Багато мешканців, яких випускали з Бучі та Гостомеля, йшли також через Ірпінь. За словами мера міста, це 1,5 – 2%.

Російські окупанти не припиняли обстрілів навіть під час евакуації мирних українців. Внаслідок підлих дій росіян під час пошуку порятунку у втечі гинули цивільні, волонтери та навіть діти.

Звірства росіян на Київщині: останні новини

ООН може визнати дії росіян в Україні воєнними злочинами. Відповідну заяву зробила Верховний комісар організації Мішель Бачелет. Зараз вона разом зі своєю командою проводить збір доказів від жертв та свідків того, що творили росіяни на Київщині.

У Бучі наші сапери натрапили на жахливу знахідку, яку по собі залишили росіяни. Йдеться про радіоактивну колбу з ртуттю. Є припущення, що окупанти знайшли її в Чорнобилі та тягали із собою.

Україна продовжує ідентифіковувати усіх покидьків, які брали участь у злочинах проти мирних українців. Зокрема, стало відомо про участь у злочинах псковського десанту, кадирівців та підрозділу Росгварії "Витязь".

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