На Черкасщине грузовик вспыхнул после столкновения с легковушкой: есть жертвы – жуткие фото

Возле села Ситники Черкасской области произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии погибли 3 человека.

Трагедия произошла 6 ноября примерно в 18:30 на автодороге Киев – Знаменка. Следователи уже открыли уголовное производство. Сейчас идет следствие по делу.

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По предварительной информации, водитель легковушки совершил столкновение с DAF на встречной полосе. После столкновения автомобили оказались в кювете и грузовик вспыхнул.

В результате ДТП погибли:

30-летний водитель грузовика из Обуховского района Киевской области;

пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области.



Грузовик загорелся после столкновения / Фото Нацполиции



Авария унесла жизни двух водителей и пассажира / Фото Нацполиции

Полиция ищет очевидцев

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Они устанавливают все обстоятельства ДТП и просят откликнуться очевидцев, владеющих важной для следствия информацией.

Другое жуткое ДТП в Черкасской области

В конце июля в жутком ДТП в Черкасской области погиб полицейский Сергей Савчук, его жена и 12-летняя дочь. Авто, в котором находилась семья, столкнулось с грузовиком Renault.

Трагический инцидент произошел вблизи Малой Севастьяновки. По предварительной информации, 40-летний водитель Volkswagen выехал за встречную, где и произошло столкновение. Травмы мужчины и пассажиров были смертельными.

Если в момент аварии вы проезжали по дороге возле деревни Ситники и имеете записи с видеорегистратора, позвоните на специальную линию 102 или обратитесь к правоохранителям по адресу: Черкассы, улица Благовестная, 189.