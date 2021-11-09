Черкасская область переходит в красную карантинную зону: назвали дату

Черкасская область переходит в красную зону карантина. Ограничения в регионе будут действовать с 12 ноября.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 9 ноября. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Черкасщина переходит в красную зону карантина

По результатам Государственная комиссия решила установить с полуночи 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области,

– написал Немчинов.

Он вспомнил, что красный уровень эпиднебезопасности предусматривает ряд ограничений, в частности запрещенная работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и другие. Однако ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Кстати, 8 ноября мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что с 15 ноября город может перейти в красную зону, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не стабилизируется.

За прошедшие сутки, 8 ноября, в Черкасской области зафиксировали 813 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели – 463 человека, умерли – 14 человек.



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