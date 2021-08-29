В Черкасской области будут судить полицейского, который организовывал прослушку граждан

В Черкасской области бывшего и действующего работников областной полиции обвиняют в организации незаконных прослушек. Подозреваемые продавали частную информацию людей за большие деньги.

Прокуроры завершили расследование и передали дело в суд. Следователи выяснили, что подозреваемые организовали целую схему по продаже частной информации.

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Бывшего полицейского поймали "на горячем"

Правоохранители поймали бывшего черкасского оперативника, когда тот получил оплату за предоставленную информацию по прослушке. Подозреваемому заплатили 2 тысячи долларов США.

Следствие установило, что к этой незаконной схеме причастна группа лиц. В том числе и действующий оперативник Черкасской полиции. Обоим мужчинам объявили подозрение.



В Черкассах полицейского подозревают в организации прослушек / Фото Офиса генпрокурора

Для сбора информации полицейские использовали специальные средства для негласного получения информации, то есть программы, приборы, устройства и другое.

Последние инциденты с участием правоохранителей:

На Николаевщине полицейского подозревают в избиении мужчины. Таким образом правоохранитель пытался получить признание. Пострадавший получил серьезные травмы.

В Киеве на взятке задержали полицейскую. Она за 60 тысяч гривен обещала подозреваемой по делу о распространении наркотиков амнистию.

На Киевщине 24 августа 2021 года полицейский сбил пешехода. Обоих госпитализировали.

За нарушение тайны телефонных разговоров должностными лицами, подозреваемым грозит от 3 до 7 лет заключения.