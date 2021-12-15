В Черкасской области проведут внеочередные выборы мэра: известно когда
15 декабря 2021 , 14:51Читати новину українською
Источник:Верховная Рада Украины
Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Золотоноши. Они состоятся в установленный законодательством срок – 27 марта 2022 года.
Народные депутаты во время пленарного заседания 15 декабря рассмотрели проект постановления №6373. По результатам голосования документ в целом поддержал 331 парламентарий.
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Постановлением внеочередные выборы Золотоношского городского главы Золотоношского района Черкасской области назначены на воскресенье 27 марта 2022,
– отметил Руслан Стефанчук.
Выборы мэра Золотоноши: что известно
- Мэр Золотоноши Виталий Войцеховский стал нардепом по результатам промежуточных выборов 31 октября в округе №197. Это произошло после того, как Александр Скичко отказался от депутатского мандата, поскольку возглавил Черкасскую областную государственную администрацию.
- Новоизбранный парламентарий 10 ноября обратился с заявлением о сложении полномочий, а на следующий день, 11 ноября, Золотоношский городской совет досрочно их прекратил.
- Секретарь городского совета 16 ноября обратилась в ВРУ с ходатайством о назначении внеочередных выборов. Профильный комитет 6 декабря рекомендовал назначить выборы.
- в последнее воскресенье марта
- в последнее воскресенье октября.