Россия обстреляла "Шахедами" Черкасскую область: есть попадания и пострадавшие
12 июля 2023, 08:35Читати новину українською
Источник:Черкасская ОВА
Ночью российские войска атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры.
В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил руководитель военной администрации области Игорь Табурец. Он отметил, что ночь была сложная, тревога в области продолжалась более 3 часов.
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Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар – на данный момент уже ликвидирован. Двух пострадавших с ожогами доставили в больницу,
– рассказал он.
Игорь Табурец отметил, что сейчас идет обследование территории.
Враг запустил "Шахеды" ночью
- В командовании Воздушных сил сообщили, что этой ночью российские войска атаковали Украину с Северо-Восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.
- Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток".
- К отражению атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины