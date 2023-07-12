Россия обстреляла "Шахедами" Черкасскую область: есть попадания и пострадавшие

Ночью российские войска атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры.

В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил руководитель военной администрации области Игорь Табурец. Он отметил, что ночь была сложная, тревога в области продолжалась более 3 часов.

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Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар – на данный момент уже ликвидирован. Двух пострадавших с ожогами доставили в больницу,

– рассказал он.

Игорь Табурец отметил, что сейчас идет обследование территории.

Враг запустил "Шахеды" ночью