Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Ігор Табурець. Він зазначив, що ніч була складна, тривога в області тривала понад 3 години.

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Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – натепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні,

– розповів він.

Ігор Табурець зазначив, що наразі триває обстеження території.

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