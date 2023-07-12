Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Ігор Табурець. Він зазначив, що ніч була складна, тривога в області тривала понад 3 години.
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Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – натепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні,
– розповів він.
Ігор Табурець зазначив, що наразі триває обстеження території.
Ворог запустив "Шахеди" вночі
- У командуванні Повітряних сил повідомили, що цієї ночі російські війська атакували Україну з Північно-Східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.
- Усього в ударі було залучили 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".
- До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України