"Шахеды" атаковали Черкасскую область: поврежден объект инфраструктуры и дома

Российская армия в ночь на 10 сентября снова атаковала Украину своими дронами-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого пострадала также и Черкасская область.

Большинство из вражеских "Шахедов" в области сбили. Однако там также есть и несколько попаданий.

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Какие последствия вражеской атаки "Шахедами" в Черкасской области

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что, по предварительной информации, в целом в области уничтожено 14 беспилотников противника. Однако есть последствия из-за падения обломков дронов-камикадзе и попадания.

В частности, в областном центре два человека травмированы. Им оказана необходимая помощь. Также повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Плюс имели возгорание сухой растительности,

– написал глава Черкасской области.

Кроме этого, Табурец сообщил, что в Уманском районе поврежден инфраструктурный объект. А в Черкасском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар там уже ликвидировали.

Последствия вражеской атаки на Черкасскую область / Фото из телеграм-канала Игоря Табурца

Глава Черкасской ОГА отметил, что профильные службы работают на местах событий, а окончательные убытки будут известны позже. Правоохранители также фиксируют очередные преступления российских захватчиков.

К слову, Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом ночью 10 сентября враг запустил 46 ударных беспилотников типа "Шахед" по Украине. Наши защитники неба отработали по 38 дронам-камикадзе захватчиков.