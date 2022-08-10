Видят враждебные цели где угодно: в Черкассах призывают не пренебрегать сиренами из-за отчетов оккупантов

Власти Черкасс призвали местных жителей реагировать на воздушные тревоги и заботиться о собственной безопасности. Это связано с новыми сводками российских оккупантов.

В настоящее время враг продолжает распространять фейки. Черкассы снова звучат в сводках России. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Жителей Черкасс просят не пренебрегать сиренами

Украинские позиции видятся росокупантам то в жилом секторе, то на станции скорой. Еще раз подчеркиваю: это все откровенная ложь,

– заявил Табурец.

По его словам, местные власти и военные принимают все необходимые меры безопасности. Поэтому жителей Черкасс просят сохранять холодный ум и быть бдительными.

"О подозрительных лицах сразу сообщайте правоохранительным органам. И не забывайте реагировать на воздушные тревоги, как положено! Заботьтесь о собственной безопасности!" – добавил глава Черкасской ОВА.

Какая ситуация в Черкасской области: главные новости

В Черкассах задержан депутат горсовета, который поддерживал войну россии в Украине. Ему уже избрали меру пресечения.

16 июля кафиры нанесли ракетный удар по Черкасской области. Атаковал враг одно из сел Чигиринской территориальной общины.

Также российские кафиры 26 июня нанесли ракетные удары по Черкасщине. К сожалению, один человек погиб, еще 5 – пострадали.

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