Москву накрыла "черная метель": видимость почти нулевая, местами уже до 30 сантиметров снега

Российскую столицу накрыла мощная непогода. Москвичи жалуются на так называемую "черную метель", а видимость на дорогах почти нулевая.

О непогоде массово сообщают местные телеграм-каналы. На дорогах уже возникли огромные пробки, поэтому россиянам советуют пользоваться общественным транспортом, передает 24 Канал.

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"Черная метель" в Москве

Жители страны-агрессора только начали радоваться, что прошли сильные морозы, как Москву накрыла новая непогода. Сильный снегопад с ветром внезапно накрыл столицу. Это явление уже прозвали "черной метелью".

Россиян засыпает снегом: смотрите видео

Ненастье накрыло Москву: смотрите видео

Видимость очень плохая и почти равна нулю. На дорогах из-за этого возникли огромные пробки. Местами в российской столице уже насыпали до 30 сантиметров снега.



Непогода в Москве / Фото из сети

Однако и это не всё. Синоптики предупреждают, что погода в Москве будет только ухудшаться. Температура достигает до -3 градусов мороза, однако к вечеру она может опуститься по меньшей мере до -13, а, возможно, и больше.

Видимость в Москве почти нулевая: смотрите видео

. "Черной метелью" в России называют явление, когда начинаются сильные снегопады, а ветер настолько мощный, что видимость равна почти нулю.

Экстренные службы в России советуют пересесть на публичный транспорт. Кроме того, на дорогах также ожидается гололедица.