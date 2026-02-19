Информацию о положении в энергетике города предоставили в Черниговоблэнерго.
Что известно об обесточивании Чернигова?
Сообщалось, что свет в городе исчез около 12 ночи. По словам энергетиков, произошло это в результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ.
Так, обесточивание коснулось потребителей в Чернигове, Славутиче и ряде населенных пунктов Черниговского района.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения,
– говорится в сообщении облэнерго.
Чернигов страдает от вражеских обстрелов: последние новости
В ночь на 5 января Чернигов подвергся комбинированной атаке российских войск. Тогда прогремели мощные взрывы, в результате которых в городе разрушено 8 гаражей, повреждено 96 гаражных помещений, уничтожено несколько хозяйственно-складских зданий коммунального учреждения и хозяйственное сооружение одного из предприятий. Прямое попадание произошло в частный жилой дом, что вызвало пожар.
С 30 января в Чернигове на определенное время приостанавливали снабжение горячей воды из-за дефицита тепловой мощности после российских ударов по инфраструктуре и похолодания. Все ресурсы направили на отопление жилых домов.
А ночью 24 января, во время массированной атаки России Чернигов обесточили, из-за того, что враг повредил ключевой энергообъект в Нежинском районе.