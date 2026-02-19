Информацию о положении в энергетике города предоставили в Черниговоблэнерго.

Что известно об обесточивании Чернигова?

Сообщалось, что свет в городе исчез около 12 ночи. По словам энергетиков, произошло это в результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ.

Так, обесточивание коснулось потребителей в Чернигове, Славутиче и ряде населенных пунктов Черниговского района.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения,

– говорится в сообщении облэнерго.

