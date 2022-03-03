В Чернигове российские самолеты атаковали две школы и дома: 9 погибших
3 марта 2022 , 14:59Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал Вячеслава Чауса
Российские захватчики снова атаковали Чернигов 3 марта. Враг попал в школы в районе Старой Подусовки и в частные дома.
По предварительной информации, 9 человек погибли, 4 – получили травмы. Об этом в телеграмме написал Вячеслав Чаус, глава Черниговского ОВА.
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Ситуация в Чернигове: основное
- Днем 3 марта российские войска нанесли удар по жилым домам Чернигова. Впоследствии в сети показали жуткие кадры момента атаки и последствия взрыва.
- По словам городского головы Владислава Атрошенко, враг расстреливает Чернигов крупнокалиберными ракетами. Кроме этого, наносит авиаудары.
- "Подобные потери Чернигов понес при бомбардировке нацистами 23 – 25 августа 1941 года. Теперь такие же преступления против города и человечества наносят россияне", – отметил мэр.
Россияне атаковали Чернигов / Фото Черниговской ОВА
Оккупанты попали в учебные заведения / Фото Черниговской ОВА
Последствия российской атаки: смотрите видео
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