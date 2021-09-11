В Чернигове загорелось кафе: есть пострадавший

В Чернигове произошел пожар в одном из кафе. От огня пострадал 18-летний юноша, его доставили в больницу.

Пожар возник в 21:20 в помещении кафе "Буба". Заведение расположено на первом этаже четырехэтажного здания.

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Огонь уничтожил оборудование в заведении

Огонь уничтожил 5 квадратных метров вентиляционного оборудования и повредил еще 10: бытовую технику, имущество, пожарную и охранную сигнализацию.

В больнице мужчина с ожогами дыхательных путей

Пока причины возгорания не сообщают. Также неизвестно, на какую сумму ущерб нанес огонь. В больнице из-за пожара оказался мужчина 2003 года рождения. У него ожоги верхних дыхательных путей.

Коротко о последних крупных пожарах в Украине:

10 сентября в Киеве произошел пожар в многоэтажке. Погиб один человек.

За день до этого тоже в столице произошло возгорание в общежитии КНЭУ. Повреждены мебель и вещи.

На Закарпатье вспыхнул пожар в доме гостиничного типа. Пожарным удалось спасти мужчину.

8 сентября хватало работы спасателям и в курортной Затоке: там горела база отдыха.

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