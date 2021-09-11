Пожежа виникла о 21:20 у приміщенні кафе "Буба". Заклад розташований на першому поверсі чотириповерхової будівлі.
До теми У Мінкульті відповіли, у скільки обійдуться протиаварійні роботи в костелі святого Миколая
Вогонь знищив обладнання у закладі
Вогонь знищив 5 квадратних метрів вентиляційного обладнання та пошкодив ще 10: побутову техніку, майно, пожежну та охоронну сигналізацію.
У лікарні чоловік з опіками дихальних шляхів
Поки що причини займання не повідомляють. Такоє невідомо, на яку суму збитків завдав вогонь. У лікарні через пожежу опинився чоловік 2003 року народження. У нього опіки верхніх дихальних шляхів.
Коротко про останні великі пожежі в Україні:
- 10 вересня у Києві сталась пожежа у багатоповерхівці. Загинула одна людина.
- За день до цього теж у столиці сталось займання у гуртожитку КНЕУ. Пошкоджені меблі та речі.
- На Закарпатті спалахнула пожежа у будинку готельного типу. Вогнеборцям вдалось врятувати чоловіка.
- 8 вересня не бракувало рятувальникам роботи і в курортній Затоці: там горіла база відпочинку.
Читайте також Лишився лише кузов: у Львові посеред дороги вщент згоріло авто