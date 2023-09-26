В Черниговской области люди упали в шахту загрузки зерна: есть жертва
26 сентября 2023, 12:10Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
В Черниговской области произошла трагедия. Два человека упали в шахту загрузки зерна.
Людей достали из шахты без признаков жизни. Однако одного человека удалось реанимировать.
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В Черниговской области люди упали в шахту
Как рассказали в ГСЧС, утром 26 сентября в Черниговской области два человека упали в шахту загрузки зерна. Трагедия произошла в селе Гмырянка Прилуцкого района.
На одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна. Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавших без признаков жизни,
– рассказали в ведомстве.
Работникам скорой медицинской помощи удалось реанимировать одного человека. Второй человек, к сожалению, погиб.
Люди упали в шахту: смотрите видео
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