На Черниговщине в Ичнянском районе запретили движение между населенными пунктами

Сейчас движение в пределах Ичнянской городской объединенной территориальной общины полностью перекрыто. В частности, запрещается движение между населенными пунктами общины.

Об этом 30 марта проинформировал Ичнянский городской совет. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице ведомства около 13:00.

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О чем сообщили органы местной власти

В сообщении от Ичнянского городского совета говорится о запрете движения между населенными пунктами общины. В том числе горожанам рекомендуют не осуществлять движение из города по всем направлениям.

Также ограничьте любое свое передвижение, оставайтесь дома и будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание, сегодня Вячеслав Чаус отметил, что несмотря на публичные заявления России об "отводе" войск, оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Черниговщины, в том числе и сам областной центр.

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