На Черниговщине в Ичнянском районе запретили движение между населенными пунктами
Источник:Ичнянский городской совет
Сейчас движение в пределах Ичнянской городской объединенной территориальной общины полностью перекрыто. В частности, запрещается движение между населенными пунктами общины.
Об этом 30 марта проинформировал Ичнянский городской совет. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице ведомства около 13:00.
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О чем сообщили органы местной власти
В сообщении от Ичнянского городского совета говорится о запрете движения между населенными пунктами общины. В том числе горожанам рекомендуют не осуществлять движение из города по всем направлениям.
Также ограничьте любое свое передвижение, оставайтесь дома и будьте осторожны,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание, сегодня Вячеслав Чаус отметил, что несмотря на публичные заявления России об "отводе" войск, оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Черниговщины, в том числе и сам областной центр.
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