Напоминал звук "Шахеда": на Черниговщине у мужчины изъяли мотоцикл
Источник:Сергей Сирота
У жителя Черниговщины, который систематически нарушал комендантский час, изъяли мотоцикл. Мужчина пугал местных звуком, похожим на дрон-камикадзе "Shahed".
Об этом сообщил староста Иржавецкого старостинского округа. Также он обнародовал соответствующие видео, передает 24 Канал.
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Нарушал комендантский час и пугал местных
Староста отметил, что неоднократно предупреждал местных об определенных запретах. Однако один из мужчин их игнорировал.
Чмырь Сергей несколько раз сознательно игнорировал мои просьбы, в том числе и личные,
– подчеркнул Сергей Сирота.
Объяснил, что мужчина неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил по Иржавцу, Гужевке, Парафиевке на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и без номеров.
Более того, звук мотоцикла без глушителя напоминает звук "Шахеда", и жители деревень иногда пугались и обращались за помощью. К сожалению, полиция не смогла его поймать. Но мы сегодня положили этому конец,
– отметил староста.
Мотоцикл изъяли из-за громких звуков: смотрите видео
Добавил, что мотоцикл изъяли и передадут полиции. Также Сергей Сирота предупредил, что нарушающим правила дорожного движения, которые игнорирует комендантский час, считают, что "война где-то далеко", поэтому можно веселиться всю ночь, мешая отдыхать общине, – не позволят этого делать.
"Если кто-то не хочет уважать односельчан, намерен пьянствовать до утра, мешая спать соседям, – мы найдем средства влияния", – подчеркнул староста.
Мужчина ездил на мотоцикле во время комендантского часа: смотрите видео
В Раде предлагают штрафовать водителей громких авто и мотоциклов
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- Ответственность за нарушение – штраф до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть 17 000 гривен), а за повторное – вдвое больше и лишение прав до 6 месяцев.