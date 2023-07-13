Еще один ребенок погиб: появились новые детали жуткого ДТП с поездом на Черниговщине
Источник:Суспільне
На Черниговщине авто выехало на железнодорожный путь и попало под поезд. Появились новые жуткие детали трагедии.
В настоящее время открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек. Предварительно известно, что водитель проигнорировал запрещенные сигналы.
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Новые детали трагической аварии в Черниговской области
По предварительным данным, водитель машины двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой, звуковой сигнализацией и дорожными знаками.
Однако водитель проигнорировал запрещенные сигналы и двинулся через переезд. В результате этого автомобиль столкнулся с электропоездом сообщением Чернигов – Нежин.
Позже стало известно, что в больнице скончалась 3-летняя девочка, которая вместе с родителями и 8-летней сестрой попала в аварию.
Сейчас следователи собирают материалы о ДТП. Также были назначены экспертизы.
Последствия аварии на Черниговщине / фото полиции
Напомним, что ранее в Укрзализныце рассказали, что эта авария произошла на перегоне Муравейко – Бориса Олейника в Черниговской области. Автомобиль столкнулся с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов – Нежин. В результате инцидента смертельно травмировало мужчину, женщину и ребенка, находившихся в автомобиле на момент аварии.
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