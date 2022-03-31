На Черниговщине запретили собирать остатки российской техники на металлолом

Соответствующее распоряжение главы областной госадминистрации Вячеслав Чауса было издано 30 марта.

По словам Чауса, запрет необходим, чтобы лучше задокументировать акты агрессии и преступления российских военных против украинцев и их домов.

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Чаус призвал горожан проявлять осторожность и отказаться от приближения к военной технике и лому.

На территории Черниговской области запрещается сбор, заготовка и осуществления операций с металлоломом, образовавшийся в результате уничтожения или повреждения любой военной техники и ее элементов,

– говорится в распоряжении № 121 от 30 марта.

Новые правила вступят в силу 31 марта.

В МВД рассказали, как обращаться со снарядами

Ранее МВД опубликовало правила обращения с "трофейной" техникой оккупанта. В министерстве подчеркнули, что любые снаряды очень опасны, поэтому не стоит к ним приближаться. Также МВД советует не подбирать незнакомые предметы.

Запрещается:

приближаться к взрывоопасному предмету;

передвигать его или брать в руки;

разбирать, бросать, бить по нему;

разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

приносить взрывоопасный предмет домой.

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