Черниговская ТЭЦ приостановила работу в результате ночной массированной атаки россиян

17 апреля Россия массированно атаковала Чернигов. Как следствие – там остановилась местная ТЭЦ.

Ночью оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры города. В частности, из-за поражения энергообъекта в Черниговском районе без света осталось около 6 тысяч потребителей в Чернигове.

Что известно об ударе по Черниговской ТЭЦ?

В КП "Теплокоммунэнерго" сообщили, что в результате очередной массированной атаки России Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу. Заявление предприятие распространил городской совет.

В нем говорится, что подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" временно приостановлена. На объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство.

Точные сроки восстановления устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.

Оккупанты усилили атаки на Чернигов

По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, россияне с начала недели увеличили количество ударов и тех дронов, которые они запускают непосредственно по Чернигову.

В течение четырех дней – с понедельника по пятницу воздушную тревогу только в Чернигове и районе объявляли 23 раза. Длилась она больше 50 часов. Это двое суток.

17 апреля с самого утра над Черниговом были вражеские дроны. Были попадания ночью. Десятки российских БПЛА атаковали город. На одном из мест попаданий возник масштабный пожар.

За прошедшие сутки агрессор 58 раз обстрелял Черниговщину. Было 92 взрыва.

