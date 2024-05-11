Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что сейчас Россия может получить дополнительные проблемы на фронте. Поэтому они снова начали рассказывать о своем ядерном оружии.
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Путин боится
Как отметил Черник, сейчас Путин "плюется" заявлениями о ядерном оружии по 3 причинам. Прежде всего Кремль раздражен из-за того, что Украина получит истребители F-16.
В России уже начали рассказывать, что будут воспринимать их как "потенциальные носители ядерного оружия". Там опасаются этих самолетов, ведь они могут существенно усилить возможности Украины как по сбиванию крылатых ракет, так и по нанесению ударов по оккупантам.
Еще одна причина – военная помощь начинает увеличиваться. Путин прекрасно понимает, что сейчас Украина будет иметь больше возможностей, чтобы уничтожать оккупантов.
И самое главное – Европа перестает бояться Путина. Уже звучит риторика относительно потенциального ввода войск НАТО в Украину.
Европа начинает показывать, что перестает бояться Путина. Идет серьезная риторика о войсках НАТО в Украине. Если бы это произошло, то это был бы исторический момент. Путин боится. А когда он боится, то достает ядерную "дубинку",
– подчеркнул Черник.
Ядерные угрозы от России: кратко
- Россия регулярно угрожает ядерным оружием. В Главном управлении разведки объяснили, что это – абсолютно привычная практика режима Путина. Ничего нового в этих заявлениях нет.
- Недавно Путин поручил своим приспешникам провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Они это считают ответом на "провокационные заявления и угрозы" со стороны западных политиков.
- Также Путин угрожал ядерным оружием во время парада 9 мая. Он убеждал, что стратегические ядерные силы России всегда в боевой готовности.