Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что сейчас Россия может получить дополнительные проблемы на фронте. Поэтому они снова начали рассказывать о своем ядерном оружии.

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Путин боится

Как отметил Черник, сейчас Путин "плюется" заявлениями о ядерном оружии по 3 причинам. Прежде всего Кремль раздражен из-за того, что Украина получит истребители F-16.

В России уже начали рассказывать, что будут воспринимать их как "потенциальные носители ядерного оружия". Там опасаются этих самолетов, ведь они могут существенно усилить возможности Украины как по сбиванию крылатых ракет, так и по нанесению ударов по оккупантам.

Еще одна причина – военная помощь начинает увеличиваться. Путин прекрасно понимает, что сейчас Украина будет иметь больше возможностей, чтобы уничтожать оккупантов.

И самое главное – Европа перестает бояться Путина. Уже звучит риторика относительно потенциального ввода войск НАТО в Украину.

Европа начинает показывать, что перестает бояться Путина. Идет серьезная риторика о войсках НАТО в Украине. Если бы это произошло, то это был бы исторический момент. Путин боится. А когда он боится, то достает ядерную "дубинку",

– подчеркнул Черник.

Ядерные угрозы от России: кратко