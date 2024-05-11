Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що зараз Росія може отримати додаткові проблеми на фронті. Тому вони знову почали розповідати про свою ядерну зброю.

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Путін боїться

Як наголосив Черник, зараз Путін "плюється" заявами про ядерну зброю через 3 причини. Насамперед Кремль роздратований через те, що Україна отримає винищувачі F-16.

В Росії вже почали розповідати, що сприйматимуть їх як "потенційні носії ядерної зброї". Там побоюються цих літаків, адже вони можуть суттєво посилити можливості України як щодо збиття крилатих ракет, так і щодо завдання ударів по окупантах.

Ще одна причина – військова допомога починає збільшуватися. Путін прекрасно розуміє, що зараз Україна матиме більше можливостей, аби знищувати окупантів.

І найголовніше – Європа перестає боятися Путіна. Вже лунає риторика щодо потенційного введення військ НАТО до України.

Європа починає показувати, що перестає боятися Путіна. Йде серйозна риторика про війська НАТО в Україні. Якби це сталося, то це був би історичний момент. Путін боїться. А коли він боїться, то дістає ядерний "кийок",

– підкреслив Черник.

Ядерні погрози від Росії: коротко