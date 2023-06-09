Своими глазами видел, как Bradley в Ираке превратил Т-72 в металлолом, – Черник о западной технике

Украина продолжает получать военную помощь от международных партнёров. Она очень важна для деоккупации территорий. И важно, что нам предоставляют именно западную технику.

Военный эксперт и аналитик Петр Черник в разговоре с журналистом 24 Канала объяснил, в чем преимущество западных образцов вооружения. Для наглядности он показал эффективность Bradley. Эта БМП превратила российский Т-72 в гору металлолома.

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Какая роль западного вооружения

По словам эксперта, она колоссальная, главная и решающая. Причем, сейчас наблюдается беспрецедентное явление со времен Второй мировой войны. Ведь тогда за шесть лет войны Советский Союз получил около 12 тысяч единиц бронетехники, а наше государство только с января 2023 года – более 1,5 тысячи. Причем говорится о мощных танках Challenger 2, Leopard 2, а также Abrams M1A1, которые вскоре должны поступить.

Черник решил сравнить БМП-2 в комплектации пушки 2A42 и Bradley M2 в комплектации пушки M242. Это позволит нагляднее понять, чем лучше техника, получаемая Украиной от партнеров.

По его словам, Bradley весит 25 тонн, а БМП – 13,5 тонны. Впрочем, боекомплект до 30-миллиметровой 2A42 рассчитан на 500 выстрелов, а у Bushmaster есть боекомплект на 900 выстрелов. Если говорить о снаряде М791, то он на расстоянии 2,5 километра "полностью "выделывает" БМП, как орешек".

Своими глазами видел, как Bradley в Ираке работал по Т-72. Он просто превратил его в груду металлолома. Плюс именно эта машина Bradley M2 имеет на борту 7 пусковых установок BGM-71 TOW. Это очень серьезное усиление именно противотанковой борьбы. И до 900 снарядов в отличие от БМП-2,

– подчеркнул Черник.

Танки работают круглосуточно

Эксперт подчеркнул, что западные танки могут работать как днем, так и ночью. А все потому, что они оснащены качественными тепловизионными, лазерными и оптическими многосложными системами.

Они способны попадать в цель на расстоянии от 3 до 4 километров. К примеру, то же Challenger может вообще бить на расстояние до 4 700 метров. Тем временем хваленый российский Т-90 "Прорыв" качественно работает на расстоянии от 2,5 до 3 километров. И это только при условии, что на улице день. Кроме того, у них отсутствуют хорошие прицелы.

Грубо говоря, вся российская и советская техника – это условная Волга, а вся западная техника – это условный Mercedes. В прямом забеге "Волга" не может выиграть у "Мерседеса",

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что подобного формата сравнения можно производить по каждому классу техники. По его словам, западное оружие действительно качественное, а украинцы показали высокое мастерство по его применению.