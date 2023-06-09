Військовий експерт та аналітик Петро Черник у розмові з журналістом 24 Каналу пояснив, у чому перевага західних зразків озброєння. Для наочності він продемонстрував ефективність Bradley. Ця БМП перетворила російський Т-72 на гору брухту.

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Яка роль західного озброєння

За словами експерта, вона колосальна, головна та вирішальна. Причому зараз спостерігається безпрецедентне явище з часів Другої світової війни. Адже тоді за шість років війни Радянський Союз отримав близько 12 тисяч одиниць бронетехніки, а наша держава лиш з січня 2023 року – понад 1,5 тисячі. Причому мовиться про потужні танки Challenger 2, Leopard 2, а також Abrams M1A1 які невдовзі мають надійти.

Черник вирішив порівняти БМП-2 в комплектації гармати 2A42 та Bradley M2 у комплектації гармати M242. Це дозволить наочніше зрозуміти, чим краща техніка, яку отримує Україна від партнерів.

За його словами, Bradley важить 25 тонн, а БМП – 13,5 тонни. Втім, боєкомплект до 30-міліметрової 2A42 розрахований на 500 пострілів, а Bushmaster має боєкомплект на 900 пострілів. Якщо говорити про снаряд М791, то він на відстані 2,5 кілометра "повністю "вилущує" БМП, як горішок".

На власні очі бачив, як Bradley в Іраку працював по Т-72. Він просто перетворив його на купу брухту. Плюс саме ця машина Bradley M2 має на борту 7 пускових установок BGM-71 TOW. Це є дуже серйозне посилення саме протитанкової боротьби. І до 900 снарядів на відміну від БМП-2,

– підкреслив Черник.

Танки працюють цілодобово

Експерт підкреслив, що західні танки можуть працювати як удень, так і вночі. А все тому, що вони оснащені якісними тепловізійними, лазерними й оптичними багатоскладовими системами.

Вони здатні влучати у ціль на відстані від 3 до 4 кілометрів. До прикладу, той же Challenger може взагалі бити на відстань до 4 700 метрів. Тим часом хвалений російський Т-90 "Прорив" якісно працює на відстані від 2,5 до 3 кілометрів. І то лише за умови, що на вулиці день. Крім того, у них відсутні хороші приціли.

Грубо кажучи, вся російська й радянська техніка – це умовна "Волга", а вся західні техніка – це умовний Mercedes. У прямому забігу "Волга" не може виграти в "Мерседеса",

– наголосив експерт.

Він додав, що подібного формату порівняння можна робити по кожному класу техніки. За його словами, західна зброя дійсно якісна, а українці показали високу майстерність з її застосування.