В Чернобаевке ликвидировали командующего 8-й армии России Мордвичева

В Чернобаевке убили командующего 8-й армии южного военного округа России генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на информацию издания The Insider.

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Сообщается, что вражеский военачальник погиб в результате удара украинской армии по аэродрому в Чернобаевке, где находился командный пункт россиян и авиатехника.

Еще один VIP 200 у оккупантов,

– прокомментировал ликвидацию Цаплиенко.

Врагу снова досталось на Херсонщине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа России. Это именно то направление, которое отвечало за снабжение вооруженных сил так называемых квазиреспублик на Донбассе.

Ранее стало известно, что украинцы ликвидировали на Харьковщине командира 3-й мотострелковой дивизии Игоря Николаева.

Кроме того, Вооруженным Силам удалось устранить командира 331-го костромского полка ВДВ Сергея Сухарева.

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