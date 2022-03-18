В Чернобаевке ликвидировали командующего 8-й армии России Мордвичева
Источник:телеграм Андрея Цаплиенко
В Чернобаевке убили командующего 8-й армии южного военного округа России генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на информацию издания The Insider.
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Сообщается, что вражеский военачальник погиб в результате удара украинской армии по аэродрому в Чернобаевке, где находился командный пункт россиян и авиатехника.
Еще один VIP 200 у оккупантов,
– прокомментировал ликвидацию Цаплиенко.
Врагу снова досталось на Херсонщине
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа России. Это именно то направление, которое отвечало за снабжение вооруженных сил так называемых квазиреспублик на Донбассе.
Ранее стало известно, что украинцы ликвидировали на Харьковщине командира 3-й мотострелковой дивизии Игоря Николаева.
Кроме того, Вооруженным Силам удалось устранить командира 331-го костромского полка ВДВ Сергея Сухарева.
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