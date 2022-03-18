Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, посилаючися на інформацію видання The Insider.
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ЗСУ продовжує ліквідовувати ворогів
Повідомляється, що ворожий воєначальник загинув внаслідок удару української армії по аеродрому в Чорнобаївці, де був розташований командний пункт росіян та авіатехніка.
Ще один VIP 200 в окупантів,
– прокоментував ліквідацію Цаплієнко.
Ворогу знову дісталося на Херсонщині
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Збройним Силам України вдалося знищити передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. Це саме той напрямок, який відповідав за постачання збройних сил так званих квазіреспублік на Донбасі.
Раніше стало відомо, що українці ліквідували на Харківщині командира 3-ї мотострілецької дивізії Ігоря Ніколаєва.
Крім того, Збройним Силам вдалося усунути командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарева.
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