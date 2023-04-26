Все разбито: какой ущерб нанесли оккупанты Чернобыльской зоне

В апреле Украина отмечает годовщину деоккупации Киевской области. Украинские защитники также освободили Чернобыльскую зону, сильно пострадавшую от действий российских оккупантов.

Сейчас Чернобыльская АЭС и территория вокруг возобновляют свою работу и приходят в себя от преступлений оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал директор организации "Чернобыль Тур" Ярослав Емельяненко.

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Россияне уничтожили все, что не могли унести с собой

Он отметил, что россияне буквально уничтожили предприятие, нарыли окопов и навели беспорядок на территории. Они похитили все, что могли взять с собой, убегая от ВСУ, а остальное просто уничтожили, чтобы оно не досталось украинцам.

"Их задача, чтобы Украина деградировала до уровня России. Но мы восстанавливаемся. Мы сумели восстановиться после Чернобыльской катастрофы, которая стала масштабной трагедией для нас. Все эти десятилетия Украина хорошо справилась с Чернобылем: снизили уровень радиации, открыли новые туристические маршруты, но к сожалению, российская оккупация отвергла нас на годы назад", – рассказал Емельяненко.

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Он добавил, что на восстановление Чернобыльской зоны и Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника было выделено 15 миллионов гривен. Уже работают системы автоматического радиационного контроля. Наши международные партнеры также аккумулируют значительные средства для разминирования Чернобыльской зоны, ведь сейчас разминированы только те маршруты, которые используют работники ЧАЭС.

Люди хотят приехать и взглянуть на преступления российских оккупантов

Он отметил подвиг ликвидаторов ЧАЭС, которые сделали все возможное, чтобы Чернобыльская зона развивалась, чтобы там основывали новые производства, прокладывали туристические маршруты, существовали новейшие достопримечательности. Следовательно, Емельяненко призвал как можно скорее открыть доступ к Чернобыльской зоне.

"После этой оккупации нельзя повторять советские ошибки и как можно больше показывать Чернобыль людям. На следующий день после деоккупации у нас было множество запросов поехать и посмотреть, что же сделали российские оккупанты. Услышать истории о работниках ЧАЭС, наших нацгвардейцев, которые до сих пор остаются в плену, и услышанное рассказывать в мире", – подчеркнул директор организации "Чернобыль Тур".

Чернобыльская зона