В Чернобыльской зоне снова пылает: дым может пойти на Киев и Вышгород

В среду 18 мая в Опачицком лесничестве в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар. Спасатели утверждают, что он самый масштабный за этот год.

Задымление может переместиться в сторону Вышгорода и Киева. Но уровень радиации в пределах нормы.

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В настоящее время пожарным тяжело ликвидировать возгорание из-за ветра и нехватки технических ресурсов, поскольку оккупанты похитили и уничтожили много техники. Ситуацию усугубляют и вражеские мины.

На данный момент имеем самый большой за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачицком лесничестве. Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин,

– сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

К тушению пожара были привлечены сотрудники 11 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Киевской области и пожарные ДСП "Северная Пуща".

Почему вспыхнули пожары

Этому есть несколько причин. В целом уровень пожарной опасности существенно повысился в связи с началом сухой, ветреной погоды. Часто источниками возгорания становятся мины, которые оставили после себя оккупанты, а также сигнальные ракеты.

Пожарные просят общественность помочь собрать необходимое: чего не хватает

Камеры видеонаблюдения – 360, внешние, IP, высокое разрешение, Hikvision или AXIS или Bosch или аналоги – 3 – 5 штук.

Дроны-разведчики типа DJI Mavic 2/3 – 2 – 4 штуки (желательно с дополнительными аккумуляторами).

Рации персональные типа Motorola DP 4401E (UHF 430-470 МГц, VHF 134-174 МГц, 5 Вт, 32 канала) – 20 – 50 штук и автомобильные типа Motorola 4600E (25 Вт, 136-174 МГц) –.

Топливо – дизель и бензин в любом количестве.

Последние пожары в Украине: коротко

17 мая пожар произошел вблизи села Страхолесье Вышгородского района. Хотя это было очень сложно, его удалось ликвидировать.

Оккупанты дотла выжигают Горное и Золотое на Луганщине. Из-за обстрелов врага в ночь на 17 мая там вспыхнули масштабные пожары.

15 мая пожары вспыхнули во временно оккупированном Мариуполе. Они возникают из-за коротких замыканий при каждой попытке россиян восстановить электроснабжение.

Вечером 12 мая российские военные выпустили 12 крылатых ракет по Кременчугу. Большинство попали в местный нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в городе вспыхнули масштабные пожары. Их удалось потушить только под утро.

Самым болезненным местом является Херсонская область, где пожары бушуют еще с середины апреля. Площадь временно контролируют российские вражеские силы и даже не пытаются ликвидировать возгорание. Более недели назад огонь перекинулся на уникальную памятку природы – Кинбурнскую косу. Теперь она находится под угрозой уничтожения.

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