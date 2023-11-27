Несмотря на сильный шторм: враг вывел в Черное море ракетоноситель "Адмирал Макаров"

В последние дни в Черном море страшный шторм, наделавший уже немало бед. Впрочем, непогода отнюдь не мешает врагу выводить в акваторию ракетоносители.

Так, вечером 27 ноября стало известно, что оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров". Об этом рассказали в Силах обороны юга Украины.

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Может быть снаряжен 8 ракетами

Как отмечают в Силах обороны юга Украины, фрегат россияне вывели на боевое дежурство, хоть в Черном море бурлит сильный шторм. Известно, что соответствующее судно может быть снаряжено крылатыми ракетами типа "Калибр". И нести их на своём борту может до 8 единиц.

Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие в случае объявления опасности,

– призывают в Силах обороны.

Отметим, что вывод соответствующего ракетоносителя не означает, что враг обязательно нанесет ракетный удар. В то же время следует понимать, что оккупанты чрезвычайно коварны. Следовательно, как только в вашем регионе звучит воздушная тревога – не игнорируйте ее. Отправляйтесь немедленно к укрытию и оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Это может уберечь вам жизнь и здоровье.

Враг может запускать ракеты не только из Черного моря

Оккупанты из-за постоянных атак по Черноморскому флоту большинство своих судов вывели в Новороссийск. Следовательно, существует вероятность, что именно оттуда враг может наносить ракетные удары. Но есть одно "но": существуют проблемы с логистикой. Впрочем, следует понимать, что соответствующие ракеты могут запускаться не только с Черного моря.

Запуск таких ракет "Калибр" можно производить не только с Черного моря, куда выходят на боевое дежурство (корабли – 24 Канал), но и по любой локации в акваториях обоих морей, где могут проходить российские суда,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Он добавил, что на малом российском ракетном катере могут находиться сразу 4 "Калибра". Столько же может нести на своем борту подводный ракетоноситель. А вот фрегат – а именно тот же "Адмирал Макаров" – способен нести до 8 ракет морского базирования.

Какая проблема загрузить ракеты на эти носители и потратить на это даже целый день?

– добавил Игнат.

В то же время можно предположить, что оккупанты столкнулись с проблемами, связанными с изготовлением "Калибров". Как бы там ни было, по данным украинской разведки, врагу удается производить около 100 ракет разного типа в месяц.