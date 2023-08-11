Нужна помощь стран НАТО: как можно защитить зерновой коридор в Черном море

Украина ищет возможность возобновления зернового коридора в Черном море. Для этого необходимо закрыть небо над портами Украины и заручиться поддержкой соседних стран-членов НАТО.

Об этом 24 Каналу сказал капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. Он отметил, что в пределах новых временных маршрутов в порты Украины, объявленных военно-морским флотом ВСУ, вероятно, предусмотрены определенные меры безопасности.

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"Если было официальное сообщение о создании таких маршрутов, то какие-то меры по обеспечению безопасности судоходства в пределах этих маршрутов также спланированы. Я очень надеюсь, что будут привлечены и военно-морские силы, и ПВО, чтобы гарантировать безопасную навигацию судов в пределах этих коридоров", – сказал капитан запаса.

Ракетная опасность в Черном море

Для кораблей, которые отважатся двигаться в сторону украинских портов, остается актуальной минная опасность и угроза ракетных ударов со стороны российских террористов. Относительно первого Украина доказала свою способность эффективно ликвидировать мины: во время зернового коридора более 1000 судов вышло из трех украинских портов, и ни одного инцидента, связанного с минной опасностью, не произошло.

"Об опасности ударов с воздуха, – здесь для защиты нам нужна ПВО. Об этом сейчас много говорят, и в частности представительница Пентагона в своем выступлении отметила, что следующие четыре NASAMS, которые получит Украина, будут направлены именно на защиту портов", – сообщил Рыженко.

Дополнительно для защиты судов могут привлекать авиацию, однако здесь наши возможности ограничены. Россия пока доминирует в воздухе, поскольку применяет системы С-400, которые на большом расстоянии обнаруживают и уничтожают воздушные цели.

Территориальные воды НАТО

Третьей мерой безопасности может стать использование водного пути вдоль побережья наших соседей, являющихся членами НАТО. То есть, договоренность, согласно которой корабли смогут проходить западным побережьем Черного моря в пределах территориальных вод этих стран.

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