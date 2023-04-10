Не готовятся к атакам, – Ким предположил, для чего россияне держат корабли в Черном море

Российские захватчики продолжают держать в Черном море носители ракет типа "Калибр". Однако это не означает, что оккупанты готовятся к атакам или нападению.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, на сегодняшний день захватчики боятся контрнаступления украинских военных.

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Для чего россияне держат корабли в Черном море

Ким рассказал, что оккупанты дежурят в Черном море не потому, что готовятся к нападению или атакам. Так, российские террористы боятся контрнаступления и ударов наших Вооруженных Сил Украины.

Потому что они показали свою эффективность. Оккупанты часть флота вывели из-под возможного удара, а часть оставили на дежурстве,

– отметил глава Николаевской ОВА.

Что касается информирования украинцев о ситуации в Черном море, Ким подчеркнул, что это важно, потому что наши люди видят потенциальную угрозу и могут оценить риски.

Что говорят в Воздушных силах

По состоянию на 10 апреля в Черном море группировка флота России на боевом дежурстве – 4 единицы. Среди них – 1 ракетоноситель. Возможный залп – 4 "Калибра".

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат также рассказал, что военно-морские силы Украины ежедневно представляют сведения о количестве кораблей России в порту и на боевом дежурстве. По его словам, оккупанты имеют на вооружении определенное количество ракет, которые могут выпустить.

"Я скажу, что это не самая большая угроза от кораблей. Если посмотреть статистику, то из самолетов в разы больше выпускают ракет. Конечно, есть залп с кораблей, но если считать с осени, то за раз было 10 – 15 до 20 запусков "Калибров", – отметил Игнат.

Когда может быть массированная атака россиян

Недавно военный эксперт Олег Жданов рассказал, что очередной удар России по гражданским объектам в Запорожье 31 марта был нанесен баллистическими ракетами. По его мнению, оккупанты использовали ракеты типа "Кинжал" или "Искандер". Он обратил внимание, что враг меняет тактику.

По словам Жданова, ранее была информация о том, что россияне могут производить 40 – 50 ракет в месяц. Он считает, что уже близится тот день, когда мы можем увидеть очередную порцию ракет, которая может прилететь в Украину, как планировалось две недели назад.