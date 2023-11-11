Ракетоносители боятся выходить на дежурство, – Гуменюк об уничтожении вражеских катеров
В Черном море находится 4 вражеских корабля и еще один – в Азовском, но их используют для патрулирования. Даже погода на стороне Украины, ведь море очень беспокойно и не позволяет оккупантам выполнять боевые задания.
Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что ракетоносители противника отведены в пункты базирования. Однако враг настолько коварен, что может наносить удары прямо из бухт.
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Уничтожение вражеских катеров – пощечина Черноморскому флоту
Фиксируется, что россияне могут направлять ракеты из бухт, хотя это в первую очередь представляет опасность для самого экипажа и инфраструктуры, которая находится вокруг. Но эти риски надо учитывать, поэтому Генштаб всегда на высоком уровне оценивает ракетную опасность с моря.
В ночь на 10 ноября украинским разведчикам удалось уничтожить в Крыму два скоростные российские катера. По словам Гуменюк, эти суда не такие агрессивные, как ракетоносители, но их поражение стало мощной пощечиной для Черноморского флота.
Психологически – это серьезно расшатывает общее настроение в подразделениях вражеского флота. Соответственно, ракетоносители также боятся выходить на дежурство, поскольку следующими могут стать именно они,
– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.
Гуменюк рассказала об актуальной ситуации в Черном море: смотрите видео
Чего ждать от оккупантов
Россияне отвели свои суда дальше, но дальнобойность "Калибров" остается сверхмощной. Пока они есть в Черном море, могут достать любого места Украины. Дальность полета ракеты "Калибр", выпускаемой с морского ракетоносителя, достигает 2500 километров.
Высокоточное оружие, такое как "Калибр", накапливается и в будущем его могут использовать для энергетического террора. Он не обязательно произойдет, но это вероятно, поэтому надо быть настроенными на возможность таких ударов,
– заметила Гуменюк.
Следовательно, надо быть готовыми к условиям, которые нам может диктовать враг. Следует сохранять бдительность и следить за оперативными сообщениями официальных структур.
Уничтожение вражеских катеров в Крыму: что известно
- Спецподразделение ГУР 10 ноября поразило два российских скоростных десантных катера класса "Серна". Их использовали во время войны в Украине. В мае 2022 года на острове Змеиный, который находился под оккупацией, ударным беспилотником Bayraktar TB2 также удалось уничтожить десантный катер этого проекта.
- В разведке сообщили, что на пораженных судах была бронированная техника и экипаж. Катера такого класса имеют достаточно большую скорость и могут вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.
- Результаты доразведки показали, что операция прошла успешно. В результате атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота России были уничтожены. Оккупантам напомнили, что "охота" за вражеским целями продолжается.