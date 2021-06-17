В Черное море вошел разведывательный корабль Франции

В Черное море вошел разведывательный корабль Военно-морских сил Франции. Это произошло в ночь на 17 июня.

Речь идет о разведывательно-водолазном корабле ALIZE (A 645). Об этом сообщила мониторинговая группа BlackSeaNews и "Института Черноморских стратегических исследований".

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Как пояснил руководитель проекта в "Институте Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, официально этот корабль классифицируется как Diving support ship, то есть судно водолазной поддержки. Однако фактически его используют, чтобы обеспечивать работу дайверов службы внешней разведки Франции.

По словам специалиста, в открытых источниках указывают разные данные о его характеристиках. В частности, о возможности приема на борт "пассажиров". "Википедия" сообщает о 30, в то же время официальный сайт Минобороны Франции - аж о 231.

Другие корабли в Черном море

14 июня в Черное море зашли британский эсминец HMS Defender D36 и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805.

Они пришвартовались в бухте Золотой Рог, что рядом с Босфором. В течение нескольких дней экипажи кораблей отдыхали.

В России отреагировали. Там пригрозили, мол, Черноморский флот будет следить за этими иностранными судами.

Клименко напомнил, что именно этот разведывательный корабль Франции уже был в Черном море – сразу после оккупации Крыма, в апреле – марте 2014 года.