В морях отсутствуют российские ракетоносители: в ВМС назвали причину "затишья"

По состоянию на 31 октября в Черном, Азовском или Средиземном море нет ни одного российского ракетоносителя. Это может быть связано с концом учебного года на флоте или приездом комиссии Генштаба из Москвы.

В общей сложности сейчас в море только два корабля. Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев 24", информирует 24 Канал.

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Ситуация с российскими ракетоносителями в морях

По словам Плетенчука, на сегодня в трех морях нет ни одного российского ракетоносителя.

Даже в Средиземноморье нет ракетоносителей, а в Азовском море нет традиционно. В Черном море сегодня тоже ни один не вышел. Вообще в море сейчас только два корабля, и это немного удивительно. Сейчас хорошая погода, нет шторма. Даже вокруг Крымского моста только три единицы, обычно их там около 10,

– рассказал он.

Плетенчук считает, что это может быть связано с концом учебного года на флоте или с тем, что приехала комиссия Генштаба из Москвы.

"Они сейчас их там трясут за уничтоженные штаба", – добавил спикер ВМС ВСУ.

Россия готовится к новым атакам

На днях Наталья Гуменюк рассказала, что враг может использовать свои высокоточные ракеты типа "Калибры", носитель которого находится в Черном море, по объектам критической инфраструктуры. Таким образом россияне поступали в прошлом году.

По словам Гуменюк, в любом случае пребывания ракетоносителей в Черном море или даже в пунктах базирования – это высокий уровень ракетной угрозы на всей территории Украины. Когда эти корабли выходят на боевое дежурство, то поднимается дополнительный уровень угрозы.