Загалом зараз у морі тільки два кораблі. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ 24", інформує 24 Канал.

Важливо Росіяни скинули в Чорне море невідому вибухівку: під атакою опинились цивільні судна

Ситуація з російськими ракетоносіями у морях

За словами Плетенчука, на сьогодні у трьох морях немає жодного російського ракетоносія.

Навіть у Середземномор’ї немає ракетоносіїв, в Азовському морі немає традиційно. У Чорному морі сьогодні теж жоден не вийшов. Взагалі у морі зараз тільки два кораблі, і це трохи дивно. Зараз хороша погода, немає шторму. Навіть навколо Кримського мосту тільки три одиниці, зазвичай їх там близько 10,

– розповів він.

Плетенчук вважає, що це може бути пов’язано з кінцем навчального року на флоті або з тим, що приїхала комісія Генштабу з Москви.

"Вони зараз їх там трусять за знищені штаби", – додав речник ВМС ЗСУ.

Росія готується до нових атак

Днями Наталія Гуменюк розповіла, що ворог може використати свої високоточні ракети типу "Калібри", носій якого перебуває у Чорному морі, по обʼєктах критичної інфраструктури. Так росіяни робили минулого року.

За словами Гуменюк, у будь-якому випадку перебування ракетоносіїв у Чорному морі чи навіть у пунктах базування – це високий рівень ракетної загрози на всій території України. А коли ці кораблі виходять на бойове чергування, то підіймається додатковий рівень загрози.