Російські окупанти скинули в акваторії Чорного моря невідому вибухівку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни знову активізувалися над Чорним морем

Наталія Гуменюк розповіла, що 24 жовтня російські загарбники завдали кількох ударів біля об'єктів цивільного судноплавства. Вона припустила, що атакою на цивільні судна ворог, ймовірно, хотів дискредитувати українські Сили оборони.

Ми декілька днів не спостерігали підльотів до морських шляхів та скидань невідомих вибухових пристроїв. Сьогодні ворог активізувався та скинув чотири невідомі пристрої, очевидно намагаючись зашкодити цивільному судноплавству та дискредитувати Сили оборони України,

– розповіла Гуменюк.

Зазначимо, 23 жовтня Наталія Гуменюк повідомила, що ворог вперше за довгий час вивів у Чорне море 2 ракетоносії із загальним залпом до 16 "Калібрів". Тож загроза ракетних ударів зросла.

Яка ситуація у Чорному морі