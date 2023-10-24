Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що в Чорному морі може перебувати кілька тисяч російських мін.

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Питання щонайменше кількох років

Зокрема, на ситуацію з мінуванням моря вплинув Каховський чинник. Коли було підірвано Каховську ГЕС, тоді передові рубежі російських окупаційних військ з мінами позмивало у Чорне море.

Скільки їх там було мін, в якому вони зараз стані, який процес відбувається завдяки течіям, які є в Чорному морі, оцінити це навряд чи хтось зможе,

– зазначив Речник Української добровольчої армії "Південь".

Скільки може триватиме розмінування Чорного моря: дивіться відео

Підготовча робота до процесу розмінування йде досить активно Румунією, Болгарію та Туреччиною. Проте це питання щонайменше кількох років. Якщо буде швидше, ми будемо дякувати.

Звичайно Україна долучається до цього процесу. Зараз це буде один формат, тому що триває війна. А після нашої перемоги будемо повноцінно працювати над розмінуванням акваторії Чорного моря,

– наголосив Сергій Братчук.

Якщо звернутися до досвіду розмінування Чорного моря після закінчення Другої світової війни, то цей процес тривав навіть до початку 1950-х років. І зараз це, на жаль, знову доведеться пройти.

Зверніть увагу! Як повідомляє агенція Bloomberg, Румунія, Болгарія та Туреччина вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну створять об'єднаний підрозділ з розмінування територіальних вод.

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