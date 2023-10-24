Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что в Черном море может находиться несколько тысяч российских мин.

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Вопрос не менее нескольких лет

В частности, на ситуацию с минированием моря повлиял Каховский фактор. Когда была взорвана Каховская ГЭС, тогда передовые рубежи российских оккупационных войск с минами были смыты в Черное море.

Сколько там было мин, в каком они сейчас состоянии, какой процесс происходит благодаря течениям, которые есть в Черном море, оценить это вряд ли кто-нибудь сможет,

– отметил Представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Сколько может продлиться разминирование Черного моря: смотрите видео

Подготовительная работа по процессу разминирования идет достаточно активно Румынией, Болгарией и Турцией. Однако это вопрос не менее нескольких лет. Если будет быстрее, мы будем благодарны.

Конечно, Украина присоединяется к этому процессу. Сейчас это будет один формат, потому что идет война. А после нашей победы будем полноценно работать над разминированием акватории Черного моря,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Если обратиться к опыту разминирования Черного моря после окончания Второй мировой войны, то этот процесс продолжался даже до начала 1950-х годов. И сейчас это, к сожалению, снова придется пройти.

Обратите внимание! Как сообщает агентство Bloomberg, Румыния, Болгария и Турция впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину создадут объединенное подразделение по разминированию территориальных вод.

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