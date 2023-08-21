Уровень угрозы чрезвычайно высок: россияне нарастили присутствие ракетоносителей в Черном море

Враг чрезвычайно коварен и может нанести ракетный удар в любой момент. Об этом также говорит наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море.

На утро 21 августа известно, что в акватории Черного моря не только подводный ракетоноситель "Калибров", но и надводный. Силы обороны юга Украины констатировали, что общий залп ракет существенно вырос.

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Уровень угрозы очень высок

Собственно, по состоянию на полночь 21 августа говорилось, что на боевом дежурстве подводная лодка с 4 ракетами типа "Калибр". Утром вывели в море еще малый ракетный корабль. Следовательно, суммарный залп вырос уже до 12 ракет.

Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы очень высок. К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относимся ответственно, реагируем оперативно,

– отмечают в Силах обороны юга Украины.

В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что накануне Дня Независимости Россия действительно может создавать напряжение. Более того, не исключены ракетные удары, а уровень угрозы она назвала чрезвычайно высоким.

Она также обратила внимание на тип ракетоносителей, использующийся врагом. Наталья Гуменюк напомнила, что пуски с подлодок чрезвычайно сложно обнаружить. Следовательно, на реагирование "есть не час, а несколько минут".

По словам спикера ОК "Юг", у врага есть несколько пусковых рубежей. В то же время она напомнила, что "Калибры", выпущенные из моря, могут преодолевать расстояние до 2500 километров. Поэтому для захватчиков не критичен выбор пускового рубежа.

Удар возможен даже из бухты

Это накануне отмечала Наталья Гуменюк. Она, собственно, комментировала вопросы вероятности атаки в День Независимости.

Поэтому расслабляться рано, а зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, применение стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников. Поэтому мы говорим о возможной угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам.

– объяснила она.

По ее словам, активность тех же МиГов, которую мы наблюдали на протяжении последних дней, может быть не случайной. Не исключено, что враг мог проводить предварительное слаживание воздушных сил. А это также следует считать косвенным признаком того, что оккупанты готовятся к атакам.