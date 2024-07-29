Несколько целей: зачем Россия вывела беспрецедентное количество подводных ракетоносителей в море

В Военно-морских Силах сообщили, что россияне впервые с начала полномасштабного вторжения вывели в Черное море три подводные лодки, которые являются ракетоносителями. Общее количество "Калибров" может достигать 12 единиц.

В эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил, что может означать активность российского флота.

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Для чего россияне вывели 3 ракетоносителя

Прежде всего это свидетельствует о том, что есть ракетная опасность со стороны кораблей Черноморского флота. Враг маневрирует, демонстрирует свое присутствие и пытается таким образом показать, что Черноморская флотилия еще жива и может угрожать Украине.

Я думаю, что это демонстрация силы, потому что ракетоносители представляют угрозу. Не исключено, что это подготовка к комплексному массированному удару. Враг готовится к этому каждый день,

– сказал Братчук.

Он отметил, что гражданские должны помнить и понимать элементарные вещи – в случае воздушной тревоги надо идти в укрытие.

На сегодня враг все-таки пытается действовать подводной частью Черноморской флотилии, ведь понимает, что надводные корабли могут быть поражены. Поэтому надводные ракетоносители находятся в порту Новороссийск.

Вопрос снаряжения подводных лодок "Калибрами" решен. Сейчас решается вопрос также снаряжения надводных кораблей. Я думаю, что потенциально угроза растет, но это такой устойчивый момент,

– добавил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Он отметил, что в любом случае Украина успешно ведет действия в Черном море.