Несколько целей: зачем Россия вывела беспрецедентное количество подводных ракетоносителей в море
В Военно-морских Силах сообщили, что россияне впервые с начала полномасштабного вторжения вывели в Черное море три подводные лодки, которые являются ракетоносителями. Общее количество "Калибров" может достигать 12 единиц.
В эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил, что может означать активность российского флота.
Читайте также Заставили россиян забиться в уголок, – Плетенчук сказал, как удалось отогнать вражеский флот
Для чего россияне вывели 3 ракетоносителя
Прежде всего это свидетельствует о том, что есть ракетная опасность со стороны кораблей Черноморского флота. Враг маневрирует, демонстрирует свое присутствие и пытается таким образом показать, что Черноморская флотилия еще жива и может угрожать Украине.
Я думаю, что это демонстрация силы, потому что ракетоносители представляют угрозу. Не исключено, что это подготовка к комплексному массированному удару. Враг готовится к этому каждый день,
– сказал Братчук.
Он отметил, что гражданские должны помнить и понимать элементарные вещи – в случае воздушной тревоги надо идти в укрытие.
На сегодня враг все-таки пытается действовать подводной частью Черноморской флотилии, ведь понимает, что надводные корабли могут быть поражены. Поэтому надводные ракетоносители находятся в порту Новороссийск.
Вопрос снаряжения подводных лодок "Калибрами" решен. Сейчас решается вопрос также снаряжения надводных кораблей. Я думаю, что потенциально угроза растет, но это такой устойчивый момент,
– добавил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Он отметил, что в любом случае Украина успешно ведет действия в Черном море.